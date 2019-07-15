Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe girişimi gecesi, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında açılan Genel Kurul’da, farklı partilerden milletvekilleri FETÖ’nün bombardımanı altında tek ses oldu. 15 Temmuz gecesi 80’i AK Partili, 16’sı CHP’li ve 10’u MHP’li olmak üzere toplam 106 milletvekili Meclis’e gelerek darbeye karşı tavır ortaya koydu. Meclis, moloz yığınları ve mermi kovanları arasında “demokrasi mesaisini” sürdürerek, darbecilere geçit vermedi. Darbecilerin saldırısında Meclis’te 18 kişi yaralandı, 11 milyon liranın üzerinde maddi hasar meydana geldi.