Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O akşam İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın Vatan Caddesi’ndeki kampüste şube amirleri ile birlikte toplantı halindeyken darbe girişimini öğrendiklerini belirten Koruma amiri Mehmet Onay, “Askerlerin, polislerin silahlarını aldığı şeklindeki duyum üzerine ivedi bir şekilde hareketlendik. Bunun üzerine Mustafa Çalışkan’ın emri üzerine köprüye doğru yola çıktık. Biz köprüye vardığımızda Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerin askerlerin tarafından kesildiğini gördük. Bu sırada darbeciler Whatsapp’tan, ‘İstanbul Emniyet Müdürü köprüye doğru geliyor, teslim alın. Teslim olmuyorsa öldürün’ şeklinde talimat vermişler” dedi.

Onay şöyle devam etti: “Sayıca onlar bizden çok çok fazlaydı. Bu sırada da zaten tanklar ve ZPT’ler de gelmişti. Sayın Çalışkan bize, ‘Arkadaşlar biz karşıya şehit olmaya gidiyoruz. Belki şehit olacağız ama arkadan gelen arkadaşlarımız bizim yerimizi dolduracak ve biz bu kalkışmayı önleyeceğiz. Eğer içinizde gelmek istemeyen varsa buradan ayrılsın’ diye bir konuşma yaptı. Biz vatandaşlarla hareket etmeye başladığımızda darbeciler artık havaya ateş etmeyi bırakarak direkt üzerimize yayılım ateşi açtılar. Bu esnada biz kendimizi savunma maksatlı olarak yere attık. O an çok kişi yaralandı. Bazen kafamızı çevirdiğimizde insanların havada uçuştuğunu ve etrafın kan revan olduğunu görüyorduk. Ben o anda yerde sürünürken 2-3 kurşun isabet etti ve orada ağır yaralandım. Bunları anlatırken şimdi çok rahat anlatıyoruz ama o an üzerimize mermi yağıyordu. Tabii o anda emniyet müdürümüzün verdiği talimatlar alınan kararlar hepsi büyük bir ateş altında, hayatınızla cebelleştiğiniz anda gerçekleşiyor. Şükürler olsun verilen kararların hepsi yerinde ve dört dörtlük kararlardı. Onu da şuna bağlıyorum ben. Çünkü biz doğru taraftaydık. Doğru tarafta biz olduğumuz için Allah’ın yardımı hiç üzerimizden eksik olmadı. Üzerimizde manevi bir güç vardı” diye konuştu.