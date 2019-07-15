Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gecenin ilerleyen saatlerinde Atatürk Havalimanına inecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini arayarak Havalimanı kulesinin ne durumda olduğunu sorduğunu anlatan Çalışkan şöyle devam etti: “Aradı ‘Kule ne durumda’ dedi bende, ‘kule işgal altında Sayın Cumhurbaşkanım’ dediğimde ‘Mustafa Bey kule benim için önemli’ kelimesini kullandı. Ben o zaman İstanbul’a geleceğini düşündüm. ‘Kaç dakikada alırsınız burayı’ dedi. O heyecanla ‘Sayın Cumhurbaşkanım 15 dakikada alırız’ dedim. Telefonu kapattım. Şube müdürlerimizden 2 tanesini aradım. ‘Arkadaşlar ölün, öldürün ne yaparsanız yapın, ama 15 dakika içerisinde kuleyi aldık diye bana dönün’ talimatını verdim. O arkadaşlarımızın normal şartlarda bir saatte alamayacağınız yeri almaları 15 dakika bile sürmedi. 15 dakika sonra döndük, ‘Sayın Cumhurbaşkanım kule bizde’ dedik. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul’a geldi.”