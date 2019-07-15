Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs tarihinde başlatılan Pençe-2 Harekatı kapsamında toplam 71 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu” denildi.
Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi
15.07.2019 - 09:19 | Son Güncelleme: 15.07.2019 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, bununla birlikte 27 Mayıs'tan bu yana harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : pençe,terörist,story_,
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