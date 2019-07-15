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PKK'nın bombası 2 çocuğu öldürdü
15.07.2019 - 13:47 | Son Güncelleme: 15.07.2019 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kardeşi ise yaralandı. Yaralanan kardeşte kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Etiketler : Tunceli,PKK,
637232 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637232.aspx
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