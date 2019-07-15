TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi tören ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıt'asını selamladıktan sonra Genel Kurul salonuna geçti. Erdoğan’ın Genel Kurul’daki yerini almasından sonra İstiklal Marşı okundu ve özel oturum başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBBM'de düzenlenen özel oturuma katıldı
15.07.2019 - 14:12 | Son Güncelleme: 15.07.2019 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda 15 Temmuz Özel Oturumuna katıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,
637236 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637236.aspx
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