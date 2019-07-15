Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi tören ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıt'asını selamladıktan sonra Genel Kurul salonuna geçti. Erdoğan’ın Genel Kurul’daki yerini almasından sonra İstiklal Marşı okundu ve özel oturum başladı.