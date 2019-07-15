Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

15 Temmuz gecesi, darbecilerin hedef tahtasına koyduğu kurumlardan ilki, Emniyet Teşkilatımızdı. Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Başkanlığımızla beraber, Ankara Emniyet Müdürlüğümüz de gece boyunca FETÖ’cü alçaklar tarafından ağır saldırıya maruz kaldı. Ortaya çıkan her görüntü, darbecilerin yok ettiklerini sandıkları her kayıt, o gece burada yaşanan vahşetin boyutlarını bizlere tekrar hatırlatıyor. Bu hainlerin gözlerini kendi insanlarına, kendi meslektaşlarına karşı vurun, öldürün, acımayın, üzerine sıkın diyecek kadar kin durmuştu.

DETAYLAR BİRAZDAN...