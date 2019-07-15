Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi böyle duyurdu.

"SİZLERLE BİR MÜJDEYİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM..."

Biz de yeni nesillerin 15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları için bu tarihi Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla resmi bayram günü olarak ilan ettik. Biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yad ediyorsak inşallah sonraki nesillerde 15 Temmuz kahramanlarını aynı şekilde hatırlayacaklardır. Bu vesileyle sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından hazırlığı yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gazilerle Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlandı. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum.