Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi / ANKARA

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla darbe girişimi sırasından FETÖ’cü hainlerin hedeflerinden biri olan TBMM’de özel oturum düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da izlediği oturuma partisi adına konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un provokasyonu damga vurdu. Darbeyi lanetlemek yerine 15 Temmuz destanını itibarsızlaştırmaya çalışan Özkoç’un Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’yi suçlayıcı ifadeler kullanması Meclis Genel Kurulunun karışmasına sebep oldu. Özkoç’un konuşması sırasında AK Partili vekiller sıra kapaklarına vurarak protesto etti. AK Partililer “Tankların arasından nasıl kaçtığınızı anlatın” diye bağırdı. Bazı AK Parti milletvekilleri de Özkoç’a “15 Temmuz gecesi liderin neredeydi?” diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Özkoç’un konuşması sırasında kendisine eşlik eden MHP’li TBMM Başkanvekili Celâl Adan’la eğilerek bir şeyler anlattığı görüldü.

“MARMARİS’E PARALEL”

“Yazıklar olsun” ve “Yuh” sesleri arasında konuşmasını tamamlayan Özkoç’a AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı cevap verdi. Bostancı, şunları söyledi:

Biraz önce konuşmayı yapan Özkoç da takip etmiştir, bir numaralı hedef Sayın Cumhurbaşkanı’dır. Marmaris’i, oradaki suikast timini hatırlayın. Sizin konuşmanız Marmaris’e paralel düşüyor. Biz burada Türkiye’nin demokrasisine kastetmiş terör örgütüne karşı, bulundukları partileri farklı olsak bile, temelde hususiyetimiz ortak. Türkiye’nin geçmişinde ne olduğunu biliyoruz. Sayın Özkoç, Ergenekon ve Balyoz’dan bahsetti. Onları FETÖ’cüler yargıladı. 17-25 Aralık’ta sizin pozisyonunuz neydi? Onu düşünmek lazım. Aslında söylenecek çok söz var. Burada Meclis 15 Temmuz’un hatırasına sahip çıksın. Burada sahip çıkılacak olan o andır. Ama ne yazık ki farklı bir akılla terör örgütüne yağ sürecek bir tavır sergilenmiştir.

MUŞ: ÖNCE VATAN DENİLDİ

AK Parti adına söz alan Grup Başkanvekili Mehmet Muş da “Bu milletin evlatları 15 Temmuz’da önce vatan diyerek canı pahasına vatanı savunmuştur, darbeyi çıplak elleriyle durdurmuştur. Halkımızın peygamber ocağı olarak nitelendirdiği milletimizin göz bebeği olan ordumuzu bu hain darbecilerden ayrı tutuyor, bu darbecileri asker olarak nitelendirmiyoruz” dedi.

“KONTROLLÜ SİYASETÇİLER”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da “Yıllar boyunca din kisvesi ve cemaat baskısıyla devlet kurumlarına sızan FETÖ, devleti felç etme girişiminde bulunmuştur. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, hainlere karşı birlik olmak zorundayız. FETÖ’cü hainler Türkiye’nin varlığını ve demokrasiyi hedef alırken bazı şahsiyetler 15 Temmuz’la ilgili tiyatro ve kontrollü darbe gibi konuşmalar yapmıştır. 15 Temmuz’a tiyatro, kontrollü darbe diyenlerin kendileri kontrollü siyasetçilerdir” diye konuştu. Akçay’ın bu sözleri AK Parti ve MHP milletvekillerince alkışlandı.

DESTİCİ’DEN BİRLİK MESAJI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise “Biz ruhları üniformalı bir millet olarak devleti ve milleti asla kurda kuşa yem etmeyiz. Siyasetin omuzlarına milletin yüklediği mesuliyet, sadece FETÖ’cülerle değil FETÖ’cülükle de mücadele etmektir” ifadelerini kullandı.

BBP genel başkanı Mustafa Destici de Meclisteki konuşmasında “Yalnız 15 Temmuz’da değil, S-400’lere karşı Batı’dan ve ABD’den yükselen sese de karşı birlik olmalıyız” dedi.