Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya'da 10 Türk denizcinin rehin alınmasıyla ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar bulundu.

Çelik, "Hassasiyetle takip ediyoruz, detay vermeyeceğiz" dedi.

CHP PROVOKASYONUNA SERT SÖZLER

Maalesef dün yüce mecliste FETÖ'nün lanetlenmesi gereken bir günde CHP sözcüsü çıkmış sayın cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece talihsiz ve ahlak dışı bir konuşma yapmıştır. Çok uzun zamandır bir itibarsızlaştırma siyaseti gidenler görünüyor ki bir şaşırtma siyasetine başlamışlardır. Bunun adı esasında FETÖ'ye karşı duruşun güncellenmesi gereken bir günde Türkiye'nin Cumhurbaşkanını hedef almak siyasi sabotajdır.

Geçmişte tiyatro diyenler milletten tepki aldıklarını görünce bu siyasete dönmüşlerdir. Sayın cumhurbaşkanının öldürülmesi için tim gönderildiği halde siz tutacaksınız sayın cumhurbaşkanını hedef alacaksınız. Maalesef siyasi sabotaja imza atmaya çalışıyorlar.

KILIÇDAROĞLU'NUN İYİ NİYETLE SÖYLEMEDİĞİ BELLİ

CHP Genel Başkanı çıkmış yürekli bir savcı yok mu diyor. Meselenin FETÖ'nün konuşulmasını engellemek ve bu şekilde hedefe sayın cumhurbaşkanımızın koyulması olduğu görülüyor. Ama buna en güzel cevap Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmayla koyulmuş oldu.

Marmaris'te kendisini öldürmeye giden tim haftalarca Marmaris'te saklanmışken hukuk önüne çıkartılarak hukuka hassasiyet gösterilmişken Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışıyorlar.

Sayın Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkartılsın diyor. Çıkartılsın. Burada da meseleyi bir takım meseleyi sulandırma içinde olduğu görülüyor.

Yüce meclisin her araştırması çok kıymetlidir ama Kılıçdaroğlu'nun bunu iyi niyetle söylemediği bellidir. "Darbe girişiminin başbakanı kimdir" diye soruyor. Hepimiz merak ediyoruz bunu. Elbette bir gün ortaya çıkacaktır.

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