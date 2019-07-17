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İstanbul merkezli ByLock operasyonu: 12 gözaltı!
17.07.2019 - 10:28 | Son Güncelleme: 17.07.2019 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'nın FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bylock programı kullandıkları tespit edilen 12 şahısa yönelik gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Aydın, Eskişehir, Bartın, Kırıkkale, Burdur ve Ankara illerinde yapılan operasyonlarda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 9 Şüpheli firari şahısın yakalanması için operasyonlar sürüyor
Etiketler : istanbul,merkez,bylock,operasyon,
637553 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637553.aspx
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