Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendi tarlasında çalışma yaparken hayatını kaybeden İsmail Derya'nın ne sebeple zeytin ağacına sıkışarak hayatını kaybettiği ise henüz bilinmiyor. Bölgede olayla ilgili soruşturma sürüyor.



