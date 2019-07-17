Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Varlık Barışı'nı 6 ay uzatan düzenlemeyi de içeren torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
17.07.2019 - 21:26 | Son Güncelleme: 17.07.2019 - 21:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Varlık Barışı'nı 6 ay uzatan düzenlemeyi de içeren torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Etiketler : Varlık Barışı,
637673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637673.aspx
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