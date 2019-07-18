Ayrıntılar geliyor...
Kuzey Irak'ta PKK bölücü terör örgütüne ait hedefler vuruldu
18.07.2019 - 09:11 | Son Güncelleme: 18.07.2019 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." açıklaması yapıldı.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Kuzey Irak,
637747 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637747.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER