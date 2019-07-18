Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Nusaybin'in Kuruköy Mahallesi'nde güvenlik güçlerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle Ş.G, Z.D, F.B, S.G. ve A.Z. gözaltına alındı, yapılan aramada yaklaşık 40 kilogram patlayıcı bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Mardin'de 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi
18.07.2019 - 09:23 | Son Güncelleme: 18.07.2019 - 09:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı, yaklaşık 40 kilogram patlayıcı bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Mardin,Nusaybin,patlayıcı,40,
637752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637752.aspx
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