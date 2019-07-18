Dün (17 Temmuz) Erbil’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Erbil Başkonsolosluğumuz mensubu Osman Köse’nin naaşı bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecektir.
Erbil şehidimiz Osman Köse bugün defnedilecek
18.07.2019 - 11:19 | Son Güncelleme: 18.07.2019 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dün (17 Temmuz) Erbil’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Erbil Başkonsolosluğumuz mensubu Osman Köse’nin naaşı bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecektir.
Kaynak: İHA
Etiketler : şehit,Erbil,konsolosluk,
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