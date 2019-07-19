Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Bu kapsamda Irak’ın Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse’nin şehit edilmesinin ardından saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ilk emareler PKK’nın kılık değiştirmiş hâli ‘Başur Öz Savunma Güçleri’ni işaret ediyor. PKK son dönemde şehirlerde gerçekleştirdiği terör eylemelerini ‘üstlenmeme’ taktiğini uyguluyor. Terör örgütü yerine örgüte bağlı çeşitli gruplar söz konusu terör eylemlerini üstleniyor. Son dönemde İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’daki terör saldırılarını Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) olarak bilinen örgüt üstlenirken, PKK’nın Irak’ta da bu şekilde bir yapılanmaya giderek, Başur Öz Savunma Güçleri adı altında terör eylemleri yaptığı belirtiliyor. Diğer taraftan PKK’ya bağlı grupların Erbil’de şehit ettiği Türk diplomata yönelik saldırı geçmişte ASALA terör örgütünün eylemleriyle de benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.