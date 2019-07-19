Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ahmet Tor Kışlası'ndan yola çıkan termal kameralı tanklar, Kırıkhan ilçesinden geçti. Tanklar takviye amaçlı Şanlıurfa'nın Suriye sınırına gönderildi.
Sınıra termal kameralı tank sevkiyatı
19.07.2019 - 12:12 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla termal kameralı tank sevkiyatı yapıldı.
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638102 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638102.aspx
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