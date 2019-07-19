Görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınarak, bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
19.07.2019 - 15:23 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo,
638163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638163.aspx
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