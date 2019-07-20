Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adada yaşayan Türkleri Rum mezaliminden kurtaran Barış Harekâtı’nda kahramanlık örneği gösteren Kıbrıs gazilerinden 66 yaşındaki Dilaver Boduroğlu, o günlerde yaşadıklarını anlattı. Kıbrıs’a Girne’den girip Gazimağusa’ya doğru ilerlediklerini belirten Boduroğlu “Kıbrıs’a gemiyle gittik. Bizim önümüzde mücahitler vardı, Rumların mevzilerine yakın bir şekildeydi onlar. Adaya sabahın erken saatlerinde vardık. Belki hiç mermi atılmayacaktı, sessiz sedasız barış getirecektik. Ancak karşı taraftan mermi patlayınca işler değişti. Kıbrıs bizim için namus meselesiydi. Sabahın ilk saatlerinde savaş başladı” dedi.

Boduroğlu, Kıbrıs’ta Türklere karşı yapılan zulümleri anlatarak şunları kaydetti:

Girne’de Rumlar ve Türkler iç içe yaşıyordu. Mesela bir evde Türk yaşıyor, yanındaki diğer evde ise Rum yaşıyordu. Ancak 1960’lı yıllarda ve daha önce de Rumlar devamlı katliam yapıyordu. Oradaki Türk halkını bezdirmişlerdi. Artık insanlar evinden çıkıp bahçesine gidemez hale gelmişti. Rumların ne derece katliam yaptıklarını, harekât öncesi bilmiyorduk.

Biz daha sonra öğrendik yaptıkları katliamların boyutlarını. Önceden bilmiş olsaydık, belki de Kıbrıs’ın tümü bizimdi. Biz katliam yapmadık onlara barışı getirdik.