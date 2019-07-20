Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti. Şentop, kabulde Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) kurban bağışında bulunarak 'Vekaletle Kurban Kesim Programı'na destek oldu. 