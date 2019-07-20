Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları söyledi:

"Türkiye, Barış Harekatı’nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir.

Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler karşılarında Türkiye'nin ve KKTC'nin kararlılığını bulacaklar.

Türkiye, Ada'da adil ve kalıcı çözümün sağlanması için, Doğu Akdeniz'de gerginliğin değil, barışın hüküm sürmesi için tüm imkanlarını kullanacak."