Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ağrı bölgesinde hava destekli operasyonların icra edildiği belirtildi.
Operasyonda, 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
21.07.2019 - 09:16 | Son Güncelleme: 21.07.2019 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ağrı bölgesinde hava destekli operasyonların icra edildiği belirtildi.
Etiketler : ağrı,terörist,etkisiz,
638484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638484.aspx
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