Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sanık Kışanak’ın “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme”, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından hâlen devam eden 16, sanık Tuncel’in ise aynı suçlardan 12 soruşturma dosyası bulunuyor.