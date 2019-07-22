Türkiye’nin çeşitli yerlerinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sanık Kışanak’ın “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme”, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından hâlen devam eden 16, sanık Tuncel’in ise aynı suçlardan 12 soruşturma dosyası bulunuyor.
Kışanak ve Tuncel’in suç dosyası kabarık
22.07.2019 - 05:06 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 05:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince, yeniden yargılanmalarına karar verilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in devam eden çok sayıda soruşturmaları ve dava dosyaları bulunuyor.
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