Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce ulusal gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Ekrem Okutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da memleketi olan Rize’de doğdu. Medya ve İletişim alanında doktorasını sürdüren Okutan’ın “Türkiye’de Siyasal Muhalefet” ile “Siyaset, Basın ve Dalkavukluk” adlı yayınlanmış iki kitabı bulunuyor. Almanca bilen Okutan evli ve üç çocuk babası.