Daha önce ulusal gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Ekrem Okutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da memleketi olan Rize’de doğdu. Medya ve İletişim alanında doktorasını sürdüren Okutan’ın “Türkiye’de Siyasal Muhalefet” ile “Siyaset, Basın ve Dalkavukluk” adlı yayınlanmış iki kitabı bulunuyor. Almanca bilen Okutan evli ve üç çocuk babası.
Bakan Hulûsi Akar’ın basın danışmanı Ekrem Okutan oldu
22.07.2019 - 05:38 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 05:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanun hükmünde kararname ile kapatılan Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünde dört yıl Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ekrem Okutan Milli Savunma Bakan Hulusi Akar’ın basın ve iletişim danışmanı oldu.
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638694 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638694.aspx
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