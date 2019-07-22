Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 23 Temmuz’da yapılacak gösteriler öncesinde Türk Yıldızları ile Solo Türk pilotları Erzurum semalarında deneme uçuşları gerçekleştirdi. Aslını aratmayan provalar vatandaşlardan tam not alırken, zorluk derecesi yüksek hareketler ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Solo Türk ve Türk Yıldızları Uçak Gösterisi 23 Temmuz’da saat 13.00’da Olimpiyat Parkı semalarında yapılacak.