Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mogadişu’da bu sabah bomba yüklü araçla bir oteli hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu’daki terör saldırısını kınadı
22.07.2019 - 18:33 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 19:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu’daki terör saldırısını kınadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Mogadişu,
638858 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638858.aspx
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