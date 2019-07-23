Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen sığınmacılara yönelik denetimlere hız verildi. Bu kapsamda suça karıştığı tespit edilen 400 Suriyeli, sınır dışı edilerek İdlib’e gönderildi. İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla, yapılan denetimlerin her geçen gün artması bekleniyor. Çalışmalar kapsamında, özellikle büyükşehirlere yerleşen Suriyeli mültecilerin sayısının azalması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde; Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’da yaşayan yaklaşık 300 bin Suriyeliyi kontrol altında tutmak ve kaçak girişlerin önüne geçmek için onların yoğunlukta yaşadığı Mirzaçelebi Mahallesi’nde uygulama yapmıştı. Uygulamada polis 112 araç kontrol edip; 124 Türk, 1 İran, 2 Nijerya, 4 Irak, 1.163 Suriye uyruklu olmak üzere toplam bin 294 şahsın kayıtlarını gözden geçirdi. Başka illerde kayıtlı ve yol izin belgesi bulunmayan 51 Suriye uyruklu şahıs, bağlı olduğu illere gönderildi. Bu şahısları taşıdığı belirlenen 3 araç sürücüsüne toplam 14 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

20 AĞUSTOS’A KADAR MÜHLET

İstanbul Valiliği de İstanbul’da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verildiğini açıkladı. İstanbul’da ikamet izinli 522 bin 381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunduğunu belirten valilik, “İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir” ifadesinde bulundu. Açıklamada, otogar, gar, havalimanları ve tüm ulaşım vasıtalarında sürekli olarak “Yol İzin Belgesi” kontrolleri yapılacağı ifade edildi.