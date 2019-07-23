Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıya Türkiye Gazetesi Genel Müdürü Ukaşe Gümüşer, Abone Hizmetleri Direktörü Yusuf Güler ve Erzurum, Erzincan, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Elazığ ve Malatya bölgelerinden yöneticiler katıldı. Toplantıda söz alan Gümüşer “Toplumumuza sevgi ve huzur taşımaya devam ediyoruz. Kurulduğu günden bugüne kadar yayın politikasından zerre kadar şaşmadan sahibi değişmeden devam eden tek gazete Türkiye gazetesidir. Amacımız daha çok insana ulaşmak ve yayınlanan faydalı bilgilere herkesin kolayca ulaşmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu. Doğu Anadolu Bölgeler Koordinatörü Hikmet Köksal ise “Bu hizmet kervanının bayrağı Türkiye gazetesidir. Bu bayrağı bir avuç fedakâr insanla ilelebet dalgalandırmaya devam edeceğiz. Kalite standartlarından taviz vermeden bu hizmetleri gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz” dedi.