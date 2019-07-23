Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Jeffrey’nin Ankara’da temaslarda bulunduğu sırada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın elebaşlarından Şahin Cilo ile görüşüyordu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jeffrey'yi kabulünde, bu konudan duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Millî Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bakan Akar tarafından; Fırat’ın doğusunda Türkiye ve ABD’nin koordineli bir şekilde birlikte 'güvenli bölge' tesisi, PKK/YPG terör örgütü unsurlarının güvenli bölgeden çıkarılması, ayrıca, bölgedeki mevzii ve tahkimatın imha edilmesi ve ağır silahlarının toplanması, yerinden edilen Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeleri için gerekli şartların oluşturulması, Türkiye’nin mücadelesinin Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla olmayıp, DEAŞ ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu, ABD’li bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye'de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edilmiştir.

