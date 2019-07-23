Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) alınan bilgiye göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tercih aşaması bugün sabah 09.00 itibariyle başladı. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapabilecek. Tercih işlemleri, 29 Temmuz Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek.