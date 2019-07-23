Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan Bayraktar TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden firkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor" denildi.
Görüntüler az önce paylaşıldı... Türk Donanması Doğu Akdeniz'de
23.07.2019 - 12:37 | Son Güncelleme: 23.07.2019 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan Türk gemilere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca havadan, su üstü ve altından sürekli refakat edildiğini duyurdu.
Kaynak: DHA
Etiketler : Görüntü,Türk Donanması,Doğu Akdeniz,
639008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/639008.aspx
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