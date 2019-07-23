Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan Bayraktar TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden firkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor" denildi.