Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Geçtiğimiz hafta Düzce’mizde meydana gelen sel sebebiyle Düzce’mize, tüm Türkiye’mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu selde saatte 160 kilogram yağış düştü. Ve yağış sebebiyle de derelerimizin taşması, yine dere güzergahları üzerinde yapılan yapıların selle birlikte yıkılması, hayvancılıkla ilgili tesislerimizin zarar görmesi, 7 vatandaşımızın kaybolması selin etkilerinin ne kadar sert olduğunu tüm Türkiye'ye bir kez daha gösterdi.

7 vatandaşımızdan beşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İkisi için arama faaliyetleri devam ettiriliyor. İnşallah o iki kardeşimize de en yakın zamanda ulaşacağız.

Bu noktada iklim değişikliğiyle ilgili mücadele ülkemizin en önemli gündem maddesi.

Dere güzergahları üzerindeki 5 bin konutun taşınmasına ilişkin çalışmayı da yürütüyoruz.

Karadeniz’in diğer bir bölgesi olan Batı Karadeniz bölgemizde de, iklim değişikliğinin ikinci etabı olan bu mücadeleyi sürdürmek amacıyla yeniden tespitlerimize başladık.

319 az hasarlı binamız, 45 ağır hasarlı binamız, 85 yıkık, 26 da istinat duvarı olmak üzere 474 binamız yapımız bu selden etkilenmiş durumda.

66 binamız da heyelan riski altında. Heyelan riski altında bulunan binalarımızın boşaltılma sürecini yapmak suretiyle, vatandaşlarımızı bu binalardan taşıyacağız.