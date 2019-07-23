Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı dönemde Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında, “göçmen kaçakçılığı yapma, rüşvet almak ve vermek” suçlarından dava açılan ve yaklaşık 1.5 yıldır Edirne Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Mustafa Tekin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.