Alınan Bilgiye göre; Vize Kaymakamlığı denizin dalgalı olması sebebiyle belediye plajında denize girilmemesi için ikazda bulundu. Fakat yasağa rağmen denize giren 108 kişi hakkında tutanak tanzim edildi.
Yasak yerde denize giren 108 kişiye işlem yapıldı
23.07.2019 - 19:20 | Son Güncelleme: 23.07.2019 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’nin Vize ilçesine Bağlı Kıyıköy beldesinde yasağa rağmen denize giren 108 kişi hakkında tutanak tutuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : deniz,yasak,
639080 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/639080.aspx
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