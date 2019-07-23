Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre kaza, otogar kavşağında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. M.B.'nin kullandığı Karabiga Belediyesi özel toplu taşıma aracı olan 17 LZ 535 plakalı otobüs, kavşaktan dönüş yapmak istedi. Bu sırada Biga istikametine doğru seyreden Nuri Özmen'in (67) kullandığı motosiklet otobüs ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.