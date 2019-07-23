Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar Sandıklı'da da satışa çıkmaya başladı. Bin 500 kilo ağırlığında 2,5 yaşındaki boğa ise kilosu ve gücü nedeniyle pazara çıkarılamadı. Sahipleri İbrahim Güntaç ve Muzaffer Özat tarafından yetiştirildiği besihanede bekletilen kurbanlık, 30 bin liradan alıcılarını bekliyor. Sahipleri, gözü gibi baktıkları hayvanı traktör ile de takas edebileceklerini belirtti.



"KENDİ YEMLERİMİZLE BESLEDİK"

Yetiştirici İbrahim Güntaç, "Emekli olalı 3 yıl oldu, amacım böyle bir boğa yetiştirmekti. Nasip oldu yetiştirdik. Canlı ağırlığı bin 500 kilogram. Ben bunu Sandıklı Kırkpınar Mahallesi'nde yetiştirdim. Kendi yoncamız, arpamız ve yemlerimizle besledik. Çok memnunum bu işten. Emekli olan arkadaşlarıma söylüyorum kahve köşelerinde zaman geçirmekle bu işler olmuyor. Herkesin içinde bir ateş vardır üflesinler onu yaksınlar. Üretken olmak daha iyi, 2,5 yıl oldu Hüdai buraya geleli. Kendim yetiştirdim. Emekli olmadan önceki hayallerim buydu aslında. En büyük boğayı yetiştirmekti. Bu yılki kurbanlık adayımız bu Hüdai'nin fiyatı 30 bin lira fakat 4x4 traktör ile de takas edilebilir. Hüdai'yi kilosu ve gücü nedeni ile pazara çıkaramıyoruz, alıcı adayları buraya bekliyoruz" dedi.