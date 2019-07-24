Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon (ÖGNET) projelerinin açılışında Türkiye’nin kaçak göç merkezi olmaması için büyük bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. 3 milyon 630 bin Suriyelinin Türkiye’de misafir edildiğini ifade eden Bakan Soylu şunları kaydetti: Biz, ensar ve muhacir fikrinden bir santimetre, bir milimetre caymış bir anlayışa hiçbir zaman evrilemeyiz. Milletlerin ve devletlerin en önemli kaideleri düzendir. Biz, düzeni sağlamakla mükellefiz. Geçen yıl toplam 56 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik. Biz bunu yapmazsak, biraz önce söylediğim 268 bin sayısı 500 bine çıkar, Türkiye kaçak göç açısından çekici bir merkez hâline gelir. 20 Temmuz itibarıyla rakam 43 bin. Bu yıl itibarıyla biz 80 bin ortalama, geçen yıldan neredeyse yüzde 40-50 civarında bir fazlalıkla sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz, gerçekleştirmek zorundayız. Kaçak göçün, organize suç örgütlerinin merkezi olamayız, bu düzeni ortaya koymak durumundayız. Eğer bunu sağlamazsak, bu yönetilemez duruma gelir. İstanbul’da 540 bin civarında Suriyeli kardeşimiz var. Bunların hepsinin İstanbul’da oturum belgeleri var. Türkiye’nin başka illerinde oturum belgesi verdiklerimizi İstanbul’da muhafaza etmeye çalışırsak, kimse kusura bakmasın, İstanbul’da hiçbirimizin kontrol edemediği, yönetemediği ve karşı karşıya kalmış olduğumuz bir sıkıntı baş gösterir. Düzenimiz, kuralımız, açık ve nettir. Herkes, sağladığımız oturum belgesinin tarif ettiği vilayette hayatını devam ettirecektir.