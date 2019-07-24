Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunların yüzde 52,7’sini erkek, yüzde 47,3’ünü kadın nüfus oluşturdu. Türkiye’ye yurt dışından gelen nüfusun 110 bin 567’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olurken 466 bin 890’ını yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. İstanbul, geçen yıl 201 bin 957 kişiyle en fazla göç alan il olurken bu şehri 71 bin 337 kişiyle Ankara, 36 bin 674 kişiyle Antalya, 22 bin 660 kişiyle Bursa ve 14 bin 671 kişiyle İzmir izledi. Geçen yıl ülkeye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 23,6 ile Irak vatandaşları alırken, bu ülkeyi yüzde 9,6 ile Afganistan, yüzde 8,4 ile Suriye, yüzde 7,5 ile Türkmenistan ve yüzde 6,8 ile İran takip etti.