Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında Ankara’da gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalanmış olup gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemler devam etmekte.