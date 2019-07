Türkiye Gazetesi

Jeffrey’in sunduğu teklife değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “ABD’nin yeni teklifi bizi tatmin eder düzeyde değil. Bir an önce (ABD ile) güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Bizim artık sabrımız kalmadı. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın harekâtla ilgili talimatı vardı. Trump’ın ricası üzerine harekâtı durdurduk. Son zamanlarda sınırımızın öbür tarafında Türkiye’den giden PKK’lıların da olduğunu görüyoruz ve terör örgütleri sürekli kendisini güçlendiriyor, ABD’liler de silah veriyor. Bize yönelik tehdit artınca ve süreç uzayınca tabii ki harekat konusunda hazırlığımız oldu. O zaman Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı bizden rica ettiler. Pompeo ‘ekibimiz gönderiyoruz o zamana kadar harekâtı başlatmayın’ dedi. Bir an önce güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Artık sabrımız kalmadı. Görüşmenin olduğu gün CENTCOM’un gidip de o PKK’lılarla görüşmesi, hemen bir gün sonra o bölgeden Türkiye’ye taciz ateşinin gelmesini tolere edemeyiz. Arzumuz bir an önce bu güvenli bölge konusunda bir mutabakata varıp uygulamaya geçmek, aksi takdirde biz Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız. Bu konuda da kararlıyız.”