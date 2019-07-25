Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018’de 56 bin kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini bildiren Soylu, 2019’da şu ana kadar 43 bin kaçak göçmen ülkelerine gönderildiğini, biletleri alınıp ülkelerine gönderilecek 7 bin kaçak göçmenin daha bulunduğunu belirtti. İstanbul’daki kaçak ve kayıt dışı göçmenler ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Soylu, şunları söyledi:

¥ İstanbul’da 1 milyon 69 binin kaydı var. Bunların 547 bini Suriyeli, 522 bini de ikametli düzenli göçmen dediğimiz. Bizim bunlarla ilgili bir problemimiz yok, problem bunun dışında olanlarla. Yani İstanbul’da ve Türkiye’de kayıtsız kaçak göçmenler ve başka şehirde kayıtlı olup da şu anda İstanbul’da yaşayan Suriyelilerle ilgili.

ÖNCEDEN İZİN VERİLİYORDU

¥ İstanbul’da 12 Temmuz’dan bu yana operasyon yapıyoruz. 6 bin 122 kişi yakaladık. Günde ortalama 600 kişi yakalanıyor ve bunların 2 bin 691’i Afgan, bin 619’u Pakistanlı, sadece bin civarı Suriyeli. Suriyelileri geçici koruma kapsamında olduğu için ‘Size 20 Ağustos’a kadar gitme imkânı tanıyoruz’ deyip bırakıyoruz. Tamamen kayıtsız Suriyeliler var. Biz bunları kamplara gönderiyoruz. Suriyelilerden, geçici koruma kapsamındakilerden kimseyi sınır dışı yapmadık ve yapamıyoruz. Uluslararası kurallara göre, dünyadaki hiçbir ülke geçici koruma kapsamındaki kimseyi sınır dışı yapamaz. Elinde bir saat 10 liraya satıyor Afrika’dan gelmiş. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önceden izin veriliyordu.

DÜZENİ KURMALIYIZ

¥ ”Kayıtlı olmayanlar gitmiyorum derse ne olacak?” söylentileri var. Gitmiyorum derse gidecek. Biz bir düzen kurmak zorundayız. İstanbul’da izin verdiğimiz kişi sayısı belli.