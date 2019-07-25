Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur'un Tefenni'ye bağlı Beyköy beldesinde, bölgede yapımı süren bir baraj inşaatını yürüten taşeron firmada 3 gün önce işe başlayan Mustafa Akkaya, kamyondan malzemeyi boşalttığı sırada damperin altında kaldı.

İŞÇİ ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Başı kamyonla damperin arasında sıkışan Mustafa Akkaya’nın yardımına işçi arkadaşları koştu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mustafa Akkaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Akkaya’nın cenazesi otopsi için Antalya’ya sevk edildi.