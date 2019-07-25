Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının aileleriyle görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 24 Temmuz günü bir teröristin Şırnak-Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olmasının sağlandığı belirtildi. Açıklamada, “Son 3 gün içerisinde PKK terör örgütünden Van İl Jandarma Komutanlığına 5 BTÖ mensubu teslim olmuştur” denildi.
Son 3 günde 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
25.07.2019 - 09:19 | Son Güncelleme: 25.07.2019 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu son 3 gün içerisinde 5 terörist teslim oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : gün,terörist,teslim,
639426 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/639426.aspx
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