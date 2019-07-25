Başkent Londra’nın Westminster şehrinde bulunan ve İngiltere Başbakanının resmi konutu ve devlet ofislerinin bulunduğu Downing Caddesi yakınlarında toplanan yüzlerce kişi, Boris Johnson’ın İngiltere Başbakanı olmasını protesto etti. Görevlendirilen polislerin, caddeyi korumaya alarak, giriş çıkışları engellediği belirtildi. Öte yandan, caddede bulunan devlet ofislerindeki ya da resmi konutlardaki yetkililerin ise özel çıkışları kullanarak ulaşımlarını sağladıkları belirtildi.
Londra'da Boris Johnson karşıtı protestolar düzenlendi
25.07.2019 - 10:56 | Son Güncelleme: 25.07.2019 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boris Johnson’ın İngiltere Başbakanı olmasının ardından, başkent Londra’da protesto gösterileri düzenlendi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Boris Johnson,İngiltere,Londra,protesto,gösteri,
639451 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/639451.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER