Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırıldı. Jandarma ve Emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu 4 terörist ikna yoluyla teslim olurken; toplam 5 terörist dün Şırnak’ta Emniyet birimlerine teslim oldu.

Teröristlerden biri, Terörden Arananlar Listesinde” 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alıyordu. Söz konusu terörist, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin çabası sonucu ikna yoluyla teslim olan teröristler arasında bulunuyor.