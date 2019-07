Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan SODİGEM, kısa sürede başarılı işlere imza attı. Sosyal medyanın doğru kullanımı ve dijital dünyanın beraberinde getirdiği tehlikeler konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kurulan merkez, son olarak yine çarpıcı bir araştırmayı gözler önüne serdi. We Are Social'in dünyada ülkelerin nüfus oranlarına göre sosyal medya kullanımı çalışmasını değerlendiren SODİGEM Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeye göre Türkiye; Facebook, Instagram ve Twitter kullanımında dünyada ilk 10'da yer alıyor. ‘We Are Social 2019 Dünya İnternet, Sosyal Medya ve Mobil Kullanıcı İstatistikleri’ne göre dünyada 4.38 milyar internet kullanıcısı bulunuyor. Bu rakamın dünya nüfusunun yüzde 56’sı olduğu görülürken dünyadaki sosyal medya kullanıcılarının sayısı ise 3.48 milyar kişi olduğu yani dünya nüfusunun yüzde 45’inin sosyal medya kullanıcısı olduğu gözler önüne serildi.



Facebook kullanımında ilk 10’dayız

İnsanların başka kişilerle iletişim kurmasını, bilgi ve fotoğraf paylaşımı yapmasını amaçlayan bir sosyal ağ olarak 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook’un dünya genelinde 2.12 milyar kullanıcısı bulunuyor. Merkezin değerlendirmesine göre Facebook kullanımında ilk 3 sırayı Hindistan, ABD ve Brezilya alırken toplamda 37 milyon kullanıcısı olan Türkiye ise 10’uncu sırada yer alıyor.



Türkiye, Twitter kullanımında 7’nci sırada

Kullanıcılarını 280 karakter ile sınırlandıran ve ‘tweet’ adı verilen gönderiler yazılabilen ve 21 Mart 2006 tarihinde kurulan Twitter’ın ise dünya genelinde 250.8 milyon kullanıcısı bulunuyor. 25 Nisan 2011 tarihinden itibaren ülkemizde de kullanılmaya başlanan Twitter’ın SODİGEM’in analizine göre Türkiye’de 8 milyon kullanıcısı bulunurken bu rakamla da dünya üzerinde 7’nci sırada yer alıyor. Burada ABD başı çekerken onu ise Japonya ve İngiltere izliyor.



Türkiye Instagram’ı sevdi

SODİGEM’in analiz değerlendirmesinde Türkiye’nin dünya üzerindeki Instagram sıralaması dikkat çekiyor. Aktif kullanıcı sayısı 894 milyonu aşan ve 5 Ekim 2010 tarihinde ücretsiz bir uygulama olarak Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram, içerisinde bulunan fotoğraf filtreleri ile kısa sürede tutuldu. 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından satın alınan Instagram’ı dünya üzerinde en çok ABD, Brezilya ve Hindistan kullanıyor. Bu platformda da 4 milyon kullanıcısı bulunan Türkiye ise, dünya üzerindeki sıralamada 6’ncı sırada yer alıyor.