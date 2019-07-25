Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye cephane birimi sorumlusu 'Agit Soro' kod adlı Celal Gök olduğu tespit edilmiştir" denildi.