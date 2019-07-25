Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ta bulunan barınaklarından kaçan 4’ü kadın 5 terörist Habur Kara Hudut Kapısına gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Silopi’de 5 terörist teslim oldu
25.07.2019 - 19:19 | Son Güncelleme: 25.07.2019 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK’dan kaçan 4’ü kadın 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : Şırnak’,
639563 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/639563.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER