Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, ABD ile yapılan heyetler arası görüşmelerin ardından karargâhta bir araya geldi. Bu görüşmelerin ve Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine olası harekâtın masada olduğu toplantıya ilişkin Akar “Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhâl vermelerini bekliyoruz. Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatif kullanacağımızı kendilerine bir defa daha vurguladık” dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün katıldığı kritik toplantıda, hız verilen çalışmalar bir kez daha ele alındı. Öte yandan Millî Savunma Bakanlığından edinilen bilgiye göre, S-400’lerin ilk bölümünün teslimatı için Rusya’dan Türkiye’ye 30 uçak geldi. Patriot için ABD ile görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Türkiye’nin F-35’ten çıkarılmasının tek taraflı ve adli olmayan bir karar olduğu kaydedildi. F-35 programından çıkarılmanın NATO’nun gücünü de olumsuz etkileyeceğine dikkat çekilirken, F-35’lerin güvenliğinin Türkiye için büyük önem taşıdığı ifade edildi. Askerî kaynaklar, S-400’lerin ikinci grup sevkiyatının da Ankara’ya yapılacağını belirtti. Kaynaklara göre, F-35 eğitimi alan pilot ve personelin ABD’den ayrılması için çalışmalar sürüyor.